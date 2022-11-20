九合一選舉進入黃金週，高雄市長陳其邁今天（20日）前往大社果菜市場拜票，攤商「凍蒜」聲浪此起彼落。陳其邁表示，攤商朋友送他滿滿的一袋蕃薯，他立刻回「蕃薯不怕落土爛」；他認為，這也是高雄人的精神：不怕風雨，團結逗陣。

陳其邁今(20日)在臉書粉專貼文表示，大社果菜市場的攤商朋友，中氣十足的喊，「市長，來！送你一包蕃薯！」遞來滿滿的一袋蕃薯。他立刻回「蕃薯不怕落土爛！」老闆的祝福，和蕃薯的重量一樣，沉穩又實在。

陳其邁接著表示，以前他的地下電台蕃薯之聲，台呼就是：蕃薯不怕落土爛，只求枝葉代代傳，這也是高雄人的精神：不怕風雨，團結逗陣，為了更好的生活和城市，為了以後和下一代、下下一代回憶時，可以不留後悔，可以面帶微笑。

陳其邁還指出，兩年來，我們一步一腳印，不分族群、黨派，齊心打拚。度過疫情的挑戰、迎來城市產業的轉型。這幾天，也有很多人已經開始搭著輕軌，到愛河灣邊享受智慧燈光展演、高流建築，與音樂、港灣的結合。而這些在2年多前，我們還意想不到。他強調，很榮幸的是，這兩年，高雄囝仔可以跟所愛的故鄉一起打拚。