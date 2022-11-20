綠大咖牌沒用了？民進黨積極動員輔選，近日總統、黨主席蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都四處站台。但前立委孫大千今(20日)在《張雅婷辣晚報》指出，儘管蔡英文掌握媒體、獨立機關、司法檢調，以為台灣人民被她馴服，但最終人民還是有感觸有不滿，無法對人民知的權利一手遮天，甚至看到蔡英文、蘇貞昌就更氣，仇恨值沒有比民進黨台北市長候選人陳時中低多少，大咖輔選不但沒加分還扣分。

「拜登的狗比台灣的團團更重要？我覺得這是台灣人民沒辦法接受的！」孫大千表示，蔡英文現在把自己鎖在象牙塔裡，活在自己的平行時空，做自己的幻想，編自己的故事，自己還信心滿滿、自我感覺良好，這是現在蔡英文的問題。

孫大千質疑，蔡英文全國走透透，有票嗎？蔡英文難道不知道，她自己的仇恨值也沒有比陳時中低多少。這時候如果我是民進黨的候選人，我根本就不希望妳來，妳別來了，我自己想辦法打這場選戰，妳來了會拖累我耶。

「蔡英文現在自己都還沒有想清楚耶！」孫大千指出，前幾天到桃園輔選的時候，看到電子看板預告綠營三大巨頭要來：蔡英文、蘇貞昌、賴清德，但民進黨自己的輔選團隊都還沒有搞清楚，台灣人對於蔡英文、蘇貞昌，大概不太可能買單的，因為現在的政績就是如此，民進黨有多傲慢，有多為所欲為一手遮天，台灣人民點滴在心頭。

孫大千強調，相信蔡英文也始料未及，她認為她已經掌握了所有的媒體，所有媒體只有一種顏色，一種聲音，她掌握了獨立機關，NCC也好、監察院也好、黨產會也好，通通可以變成她的錦衣衛東廠打手，她掌握了司法檢調，所以像高端這種炒股案說不辦就可以不辦。她認為台灣人民應該可以被她完全馴服了，但台灣人民最後還是有知的權利，他們還是從別的管道得到了各式各樣的訊息。

「甚至在他們過去兩年親身體驗的日子裡，他們有感觸、有不滿、有怨恨。」孫大千說，這不是蔡英文自以為掌握了一切後，就可以一手遮天了。地方上的人都說，看到蔡英文、蘇貞昌就更氣，這兩個人跑來幫鄭運鵬站台，不但沒有加分，可能還會扣分。