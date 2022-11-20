幼稚園問題讓不少家長一個頭兩個大。一位媽媽近日表示，她和老公拚命讓女兒擠進私立幼兒園，沒想到同學們的經濟狀況跟他們家差距很大。最近女兒受邀參加生日派對，被要求準備3千元以下的小禮物、28份高額的天然無添加小點心，讓媽媽擔心女兒的價值觀可能會崩壞，「現在的幼稚園好可怕」，貼文一出引發熱議。

原PO在爆料公社APP「匿名公社」發文表示，為了讓女兒不輸在起跑點，她和老公拚了命才順利報名私立幼稚園，沒想到因為她平時騎著超過10年的老機車接送小孩，也沒有讓女兒穿戴名牌服飾的習慣，導致女兒被老師差別待遇，幸好老公的頭銜還能看，溝通協調後稍微改善了狀況，不料問題不只這一樁。

原PO提到，近日女兒收邀參加同學的生日派對，邀請卡上羅列許多注意事項，最讓她無法理解、接受的，是對方要求攜帶「以3千元以下為佳」的小禮物，以及準備28份指定店家的天然無添加小點心。

原PO感嘆，「3千元以下的小禮物？所以我該準備多少錢才不會失禮？而且小孩的禮物買到3千會不會太誇張？」而同學指定的點心店家價格也相當昂貴，雖然老公的薪水可以支持這種消費，女兒、老公也願意付錢，但原PO的價值觀仍買不下手，擔心女兒從小接觸不屬於他們的世界，「這樣價值觀不會崩壞嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「家長跟小孩不要比較，孩子如果有錯誤的人生觀就完了」、「是大人的虛榮心比較可怕」，但也有網友認為讓女兒參加，「既然決定念了，就奉陪到底吧，女兒也會感受到媽媽對她的愛，而不是在從小就自卑不如人的世界成長」。