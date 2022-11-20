一名女網友在臉書發文表示隔壁鄰居裝修抓漏，居然未經同意就打穿她家的牆，事發後屋主及廠商都不願意負責任，囂張的態度讓她怒批「真的是裝潢蟑螂」，貼文曝光後引發熱議。

鄰居抓漏打穿牆！廠商拒負責嗆「打到難免」，她怒批：裝潢蟑螂。(翻攝臉書爆料公社(官方粉專專屬))

一名網友在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」發文表示，隔壁鄰居請里長介紹之廠商到他們家抓漏，打穿她家廁所牆壁 ，廠商的回覆竟是「打到難免？正常的？也無法幫我復原？」，讓原PO忍不住痛批「真的是裝潢蟑螂，怎麼可以未經同意打穿過來？這不是基本常識嗎？」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言譴責鄰居及施工廠商，「工務局報鄰損，警察局報毀損」、「無法復原是唬爛你的吧…告下去就會處理，共同壁也是不能隨意損毀的」、「好爛的師傅，好差勁的鄰居」、「碰到兩光的師傅嗎？」、「技術太爛了吧」、「台灣社會抱怨已經無法改變或者撫平自己情緒，等他牆壁建好你再打穿就好了，何必動氣？」、「打他一頓跟他說打傷難免無法幫你復原」。