張志豪和太太蔡幸芳合體車隊掃街。（張志豪提供／李奇叡新北傳真）

九合一選舉倒數日，新北市長候選人林佳龍夫人廖婉如、新北市議員張志豪老婆蔡幸芳以及有台灣濱崎步之稱的保庇天后王彩樺，透過車隊掃街、市場拜票、影片推薦等方式，女力齊心相挺，為張志豪助選，呼籲市民留下在地會做事的好議員。

張志豪和太太蔡幸芳今天兵分二路拜票，蔡幸芳現身永安市場和秀山公園拜票，而張志豪則繼續徒步深入巷弄爭取選民力挺，下午兩人再合體車隊掃街，爭取更多民眾的支持外，也呼籲大家1126踴躍出門投票，市長林佳龍一票、議員張志豪一票，還有18歲公民權贊成票。

晚上則由廖婉如陪同車掃，廖婉如說，張志豪四年來的政績有目共睹，為家鄉爭取建設更是不遺餘力，希望市民朋友能繼續支持張志豪，讓他能為所愛的家鄉做更多事，讓正義、正直、勇敢的人連任成功。

另外，張志豪也推出保庇天后王彩樺的推薦影片，王彩樺表示，首度來中和助選就獻給張志豪，因為張志豪是中和在地子弟，最在乎家鄉需求，為中和發聲，四年任期有政績會做事，光是建設經費就成功爭取超過6億，不但服務用心、問政專業、議會質詢率百分百、提案數也是中和最高的議員，呼籲市民朋友力挺，不要讓認真做事的人孤單。

張志豪表示，選戰激烈狀況下，除了要靠傳統政治大咖加持，更希望能藉由明星光環來吸引民眾目光，拉抬選情。他也感謝王彩樺的肯定，願意跨界力挺支持他，希望能在天后的加持下，能夠順利連任，繼續幫中和發聲。