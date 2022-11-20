陳時中遊行 用路人狂叭

民進黨台北市長候選人陳時中競總今（20）日發起「疼惜台北，為愛而走」大遊行，不過路上卻有騎士表達不滿，痛批妨礙交通；有一位婦女在遊行隊伍前面喊「落選」、「很噁心！真的很會亂講」，另一位白髮阿北怒罵不要臉，還有一位年輕男子舉白布條，上面寫「不要封、要真相」！

九合一選舉前最後的「超級星期天」，民進黨台北市長候選人陳時中競總今（20）日發起「疼惜台北，為愛而走」大遊行，從隊伍集結的競總到終點的台北市政府前廣場，人潮爆滿。根據陳時中競總估計，現場參與連同線上觀看的人數，將近22萬人，光是參與遊行的就有15萬人。

不過遊行過程中卻引來民怨，由於交通管制，機車與汽車族不耐猛按喇叭。有一位機車騎士表示，等了數分鐘，「這幹嗎？在妨礙交通！」有事情要上班的人總要讓別人過一下吧！不是每個人都是休息，「像我就趕著有急事」，應該讓別人過一下，這在搞特權嘛！

還有一位白頭髮的阿北在路邊高喊「不要臉！」另一位婦女也諷刺，「好有水準」，認為民進黨太會選舉，國民黨就是蠢蛋，不會選舉。

這位婦女繼續說，「有要揍我，但在大庭廣眾之下，他不敢；他敢來打我，就是他的錯，他一直在講當選，我也可以講落選阿！」

這位婦女砲轟綠營，有本事就獨立啊！既不敢台灣獨立，又不敢得罪中共，嘴巴講講講！會相信那些話？很噁心！真的很會亂講，台灣空轉30年，真的很腐敗。他們黑金才多，道貌岸然，講得很漂亮，實際上很黑，尤其網軍最可惡。

另外有一位年輕男子舉白布條，上面寫「不要封、要真相！」直言把台灣人當傻子？