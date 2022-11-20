桃園市立圖書館新總館預計在12月試營運，日前被桃園市議員詹江村踢爆不少工程弊端。而媒體人黃揚明近日也在臉書揭露，根據政府電子採購網資訊，桃園新總圖的宣傳標案是由網紅蔡阿嘎的公司得標，金額高達近百萬。媒體人謝寒冰20日在《新聞大白話》節目指出，民進黨從陳水扁時代就很喜歡剪綵文化，但每次都用限制性招標照顧自己人，只會作秀不懂管理，最後還是為了成就桃園市長鄭文燦在浪費納稅人的錢。

謝寒冰表示，剪綵其實是民進黨的一個文化，以前阿扁就很喜歡剪綵，阿扁那個雪隧分段剪綵不知道剪了多少次。然後鄭文燦也來搞這一套，也拚命在剪綵，然後市政府竟然好意思說這叫「走動式管理」？請問一下剪綵跟管理的關係是什麼？只要剪個綵就表示你懂得這個工程？

「你到底在管理什麼？你根本就是走動式作秀嘛！」謝寒冰說，有毛病嗎？所以現在每個廠商都要幫鄭文燦預留剪綵費用囉？那羊毛出在羊身上，最後這個錢誰在付，還不是一樣納稅人在付？就只是為了陳就你鄭文燦嗎？

謝寒冰強調，工程是這樣做的，怎麼可能會不出毛病呢？然後詹江村現在一路抓出來，包括黃揚明抓出來的這個東西，99萬9，什麼意思？其實目的就是要規避嘛，可以不用公開招標。當然去找蔡阿嘎，99萬9不見得貴，因為蔡阿嘎是有知名度的人。

「可是你們的做法就是這樣子嘛，每一次都要用限制性招標的方式。」謝寒冰指出，每一次都指定廠商、指定合作對象，這樣才好去照顧你們的自己人。然後現在這個總圖變更設計，你們還要掩護啊？看起來一副就是要等到選後再說，等到大家不再質詢了，選舉結束了，又繼續這樣搞，看他們打算就是這樣。