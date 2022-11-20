副總統賴清德在10月28日在雲林北港造勢大會中表示，雲林縣況真的不好，人口不斷的流失，就像身體在流血，血流過多可是會沒命的。國民黨屏東縣長候選人蘇清泉對此表示，賴清德說的不就是「屏東」的現況嗎？！太一針見血了！

針對賴清德的說法，蘇清泉今(20日)在臉書粉專貼文表示，這…說的不就是屏東縣嗎？賴清德說的不就是「屏東」的現況嗎？！太一針見血了！這不就是屏東的寫照嗎？賴清德以國家的高度點出屏東縣政的核心問題，縣長潘孟安有聽見嗎，8年沒有解決的問題換他來解決。

蘇清泉並貼出一張屏東111年度人口消長趨勢圖，屏東人口從1月的80萬人一路下滑至9月的79萬人。

網友回應表示，「雲林人口流失是大問題，來到屏東就當沒看見、無關緊要的事，屏東人民鄉親朋友，睜開明亮雙眼，該讓屏東翻轉的時機到了，蘇清泉才是真正能當縣長，帶領屏東出頭天的人選」、「說真好，屏東就是這樣！屏東要改變，翻吧！屏東才有希望」、「賴副在為蘇縣長助選」、「蘇清泉凍蒜凍蒜，屏東出頭天」。