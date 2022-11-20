47歲女星洪曉蕾是模特兒出身，因高挑身材和亮麗外型被星探發掘，17歲就獲得模特兒選拔冠軍，很快就躋身台灣頂級名模。她2006年與東森購物台營運長王世均奉子成婚，婚姻期間誕下一子一女，2016年離婚，結束10年婚姻，洪曉蕾近日曬出女兒的泳裝照，好身材讓她驕傲直呼：「果然親生的」。

洪曉蕾今（20）日在facebook發文：「這個小女生身材真好，果然是我親生的～」今年47歲的她不免感嘆：「羨慕忌妒恨，年輕真好」，洪曉蕾的女兒Dora今年16歲，正是青春的年紀，身高幾乎和媽媽一樣高，身材纖細高挑，短裙式泳裝和比基尼露出大片小麥色肌膚。

青春亮麗的模樣讓大批網友誇讚：「母女一樣棒」、「跟媽媽一樣優啦！」、「遺傳媽咪的好基因！真漂亮」、「都是美女」、「健康美！」、「時間過的這麼快嗎？真沒想到！跟媽一樣！」，面對網友誇讚，洪曉蕾也謙虛回應：「Dora瘦多了」。

洪曉蕾和王世均婚後傳出酒醉傷人、外遇及私生女等醜聞，因此被外界視為「驚世夫妻」，兩人於2016年結束十年婚姻，雖然沒有婚姻關係，但雙方仍是彼此不可或缺的家人。洪曉蕾曾透露不希望大人感情影響孩子，因此和前夫仍維持友好關係，直言「當王世均的家人比當他的女人好。」兩人除了一同養育子女，在工作上也有合作，可謂離婚最佳典範。