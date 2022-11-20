卡達世足賽開幕典禮盛大舉行。(路透)

BTS成員田柾國在開幕式上獻唱。(美聯社)

美國資深藝人摩根弗里曼擔任引言嘉賓。(美聯社)

即將正式開踢的卡達世界盃足球賽，20日晚上在主場館之一的巴伊特體育場舉辦開幕典禮，6萬名來自世界各地的球迷也把現場擠爆，更找來美國資深藝人摩根弗里曼擔任引言嘉賓，卡達國王塔米姆在致詞時表示：「在此歡迎所有球隊來到這裡參加世足賽！」

這次開幕典禮交給擁有兩屆冬奧、兩屆奧運開閉幕策畫經驗的創意總監巴利奇籌畫1年，一開始就交給美國資深藝人摩根弗里曼負責引言開幕影片，且在「卡達的召喚」第一個節目，歡迎來自全世界各地的球隊來到卡達參加世界盃足球賽。

這次參加世足賽的各國國旗與球衣，也隨著卡達打擊音樂接連現身，然後交由全身紅的舞者，搭配各屆世足賽主題曲起舞，各屆世足賽的吉祥物跟著出現，壓軸出現的當然是本屆世足賽吉祥物拉衣卜，以超大頭巾的造型在場中飄逸現身。

世足賽吉祥物拉衣卜。(美聯社)

巴伊特體育場點燃炫麗的煙火秀。(路透)

防彈少年團田柾國接著跟卡達歌手阿勒巴庫斯一起演唱這次卡達世足賽主題曲之一的「Dreamers」，卡達國王塔米姆說：「從這個晚上開始，我們將跟隨上天的旨意，藉由足球成為全世界人民溝通的橋樑，大家齊聚卡達，共同參與這次賽事。」

最後所有的參賽國國旗、各屆世足賽吉祥物都現身，更由炫麗的煙花替這次卡達世足賽開幕典禮做出最棒的收尾，且準備迎接21日凌晨0點登場的卡達與厄瓜多開幕戰。