近來推特（Twitter）、META等科技業掀起裁員風暴，有網友憂心近年來在台灣大舉徵才、推廣手機部門的谷歌（Google），是否有可能也開始跟進。有內行人則分析，由於谷歌是以軟體的思維在做硬體的手機，自然無法跟上頂尖競爭者，「只要Pixel（手機）一天不賺錢，裁員是遲早的事」。

原PO在PTT以「台灣谷歌有可能裁員嗎？」發文表示，近年來谷歌在台大舉徵才、蓋大樓建立總部，但手機的Pixel市佔率看起來依舊軟趴趴，在市場上沒有太大競爭力，好奇在科技業大舉裁員的風氣下，台灣谷歌的Pixel團隊是否有可能受到波及。

對此，許多網友紛紛回應，「要砍也不是砍手機吧，其他小APP先收」、「Pixel丟這麼多錢進去，還沒做起來就止損也太虧」、「他還在台灣蓋新大樓，你覺得呢？」、「Pixel應該不是Google主要業務」、「現在的裁法，很有可能都是裁專案，那跟你便不便宜根本無關，有關的也只是少數運氣好剛好留下來」、「還在招RF（無線通訊產品工程師）的…裁？」

不過也有曾面試谷歌的內行人指出，谷歌招人目前使用美國的方式徵才，但台美環境差很多，台灣沒有刷Leetcode（軟體工程師技術考題）的風氣，高手集中在電機系而非電腦科學，加上谷歌面試需要冗長時間，無法吸引在聯發科混得好的高手跳槽，又不像聯發科能夠把人用到極限，另外由於谷歌都使用軟體的思維設計硬體，自然只能做出不三不四的產品，「只要Pixel一天不賺錢，裁員是遲早的事」。