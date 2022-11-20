超級週末南台灣拚人氣，黃偉哲得到屏東縣長潘孟安特別趕來為他站台，他也立刻從台南拚到屏東，南台灣大團結，力挺周春米當屏東新好縣長。現場還有台南老縣長陳唐山到場致詞鼓勵，立委賴惠員、郭國文、林俊憲、陳亭妃、王定宇、林宜瑾等人助講，讓他繼續前進的信心大振。

「台南—屏東，拚了！」黃偉哲今(20日)在臉書發文，感謝超過三萬名鄉親齊聚麻豆，站出來挺台南，讓進步繼續前行。他特別感謝包括趙卿惠、戴謙副市長及所有市府團隊的打拚，讓幸福台南繼續前進。

黃偉哲表示，超級週末，屏東縣長潘孟安特別趕來為他站台，他也立刻從台南拚到屏東，南台灣大團結，力挺周春米當屏東新好縣長，然後沿途掃街，懇請屏東市民支持屏東市議員候選人李清聖。團結衝刺，相挺為台灣。

「最感謝陳唐山老縣長到場致詞鼓勵。」黃偉哲特別感謝立法委員賴惠員、郭國文、林俊憲、陳亭妃、王定宇、林宜瑾助講及主持。