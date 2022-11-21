日本總務大臣寺田稔今晚提交辭呈，成為首相岸田文雄內閣1個月內下台的第3位閣員。據相關人士透露，岸田稍早向自民黨高層表示，決定撤換接連爆出「政治與金錢」問題的寺田。

共同社報導，此前寺田否認會辭職，但岸田認為他不適合擔任主管「政治資金規正法」的閣員，以曾經擔任閣員的人為主討論了後繼人選。這將是不到1個月來第3位閣員下台，此事必將對政府構成打擊，在野黨將嚴厲追究岸田的任命責任。

寺田相繼爆出相關政治團體曾提交以已故人士為會計負責人的政治資金收支報告問題等。在野黨認為「作為政治資金的主管閣員不合格」，連日在國會要求其辭職。

自民黨內也擔憂此事影響2022年度第二次補充預算等國會審議，要求他辭職的論調升溫。

寺田在岸田政府2021年10月上路時擔任首相輔佐官（首相顧問），今年8月內閣改組時首度被延攬入閣。

岸田今年8月完成內閣改組，沒想到10月24日就發生前經濟再生擔當大臣山際大志郎因「舊統一教」問題請辭；接著又發生前法務大臣葉梨康弘因死刑發言失言，在11月11日請辭。（編輯：林治平）1111120