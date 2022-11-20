無黨籍台北市長候選人黃珊珊近日接受網紅歷史哥李易修專訪，講到有人說台北「一城不變」，她指出，鄰里交通改善計畫、攤販精進計畫與市場改建，讓台北市的車禍率下降了，夜市與市場變乾淨了，就是最代表性的改造例子。黃珊珊強調：為政無他，耐煩而已。

「要給下一代更好的台北，更好的台灣，靠的就是堅持與毅力。」黃珊珊今(20日)在臉書發文提到，那天與歷史哥聊到，有人說台北「一城不變」，這是我認為很不可思議的事。先不提大計畫，鄰里交通改善計畫、攤販精進計畫與市場改建，就是最代表性的改造例子。

​

黃珊珊說，這些看似樸實無華的政策，背後需要很長的溝通時間，卻是直接關乎人民生活的每一天。台北市的車禍率下降了，夜市與市場變乾淨了，為政無他，耐煩而已。

​

「在一個接一個的建設後，我們還能還債570億。」黃珊珊強調：就因為不貪污、不浪費，這就是我們立下的政治價值。這次的選戰，我相信沒有人會希望過去的千歲集團班師回朝，讓改變的政治文化付諸東流。

​

黃珊珊表示，這是一場平庸與能力、平民與權貴的對決，請來看看這場專訪，並幫忙用力分享出去，「螢幕前的你，就是我最有力的後盾！」