陳時中市場拜票又被嗆

民進黨台北市長候選人陳時中今（20）日上午前往內湖的湖光市場掃街拜票，遇到一名年輕女性在一旁大喊「你好意思出來選？」「你想知道誰討厭你？在這裡看到了嗎！」「討厭你在這裡！在這裡！」資深媒體人董智森直言，陳時中到市場被嗆，啞口無言，無法辯駁。

九合一大選黃金周末，民進黨台北市長候選人陳時中今日上午9時許前往內湖的湖光市場掃街拜票，有一位年輕女性在一旁大喊「你好意思出來選？」「不要碰我、不要碰我！」「沒有資格好嗎！」「你想知道誰討厭你？在這裡看到了嗎！」「討厭你在這裡！在這裡！」

後來被一群人隔開擋住，這名年輕女性質疑，「現在是怎樣？要查水表嗎？請讓開！請讓開！」

市場攤商喊，「趕快動一下，動一下、趕快動、趕快動，我們沒辦法做生意！」還有攤商被問怎看陳時中來這裡拜票？攤商說「快走、快走、快走，不用不用，沒興趣！」

資深媒體人董智森今在中天《張雅婷辣晚報》直言，綠營現在開始口不擇言，還說是擋別人財路；董智森認為這種說法不堪檢驗，因為正好相反，是政府在擋！尤其陳時中到市場被嗆，啞口無言，無法辯駁。