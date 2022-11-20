九合一選舉進入倒數，三黨紛紛舉辦大型造勢活動。宅神朱學恒則用古詩比喻台灣現況，諷刺表示，食祿乘軒著錦袍，豈知民瘼半分毫？

朱學恒20日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》臉書粉專表示，台灣現況古詩得見：食祿乘軒著錦袍，豈知民瘼半分毫？滿斟美酒千家血，細切肥羊萬姓膏；燭淚淋漓冤淚滴，歌聲嘹亮聲怨高；群羊付與豺狼牧，辜負朝廷用爾曹。

網友紛紛表示，「可惜民進黨人沒幾個讀古詩」、「很想讓那些官員，也領最低薪資22k，看看還有誰那麼想當官」、「可惜現在還有許多人是非不分」、「這也是機會，要是都找高手，哪來翻身機會」、「講到美酒，有位紅酒達人的臉就浮現了」。

也有網友說，「超級諷刺啊！」、「對可以把斷人活路口誤成擋人財路的塔綠官來說，這首詩他們可能看不懂」、「我很想當市長」、「當朝嘴秋沒用！善惡必報」、「秉筆直書、觸犯天顏，雖萬被戮，有悔哉！是說阿宅豁出去了嗎？」、「民主政治，就該選賢與能」。

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