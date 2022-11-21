一名土耳其的網紅米卡（Mika Can Raun），日前曬出一段影片，將一張100元土耳其幣里拉（約台幣167元）沖進馬桶，這樣的行為來吸睛卻已經違反，各國都有不能損毀國幣的法規，在土耳其她這樣的行為，馬上就遭到相關單位逮捕，最高可被關7年6個月。

米卡否認犯罪，並表示沒有真的把鈔票沖進馬桶。（圖／翻攝自Mika Can Raun IG）

綜合外媒報導，土耳其女網紅米卡，日前上傳一段自拍影片，她拿著一張土耳其百鈔，對著鏡頭對嘴唱歌，隨後作勢把鈔票丟進馬桶再按下沖水鈕，更表示「人們會將錢丟進歐洲的小溪和噴泉裡，但沒有發生任何事。我將100元里拉丟進我美麗國家的下水道，這算犯罪嗎？」

這樣的行為立刻引發熱議，雖然成功吸引觀眾眼球，但這樣的行為涉及刑事犯罪，她馬上被土耳其網路警察逮捕，被認為涉嫌侮辱國幣，以及損毀對國父的記憶，損毀對國父記憶的刑法，最高可處3年有期徒刑。

最後土耳其檢察官認為，雖然她一小時後就刪除影片，並在移送後否認指控，表示自己並沒有真的把鈔票沖進馬桶，而是丟在地上，並強調絕對沒有不尊重國家，以及侮辱國父或民族價值的意思，但檢方依就對她處以2年半至7年半徒刑，判決將在近日出爐。

一樣的行為在台灣依舊是犯罪，依妨害國幣懲治條例第5條，「故意損毀幣券，致不堪行使者，處所損毀幣額五倍以下罰金。」，「意圖營利，銷燬新舊各種硬幣者」處一年以上、七年以下有期徒刑，得併科幣額或價額三倍以下罰金。

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