臺南市政府地政局辦理｢臺南市怡中市地重劃工程｣榮獲2022國家卓越建設獎-最佳規劃設計類-金質獎，獲獎特色著重融合當地人文及地區發展背景，塑造整體景觀意象。藉由建構完善公共建設基盤及改善地區交通，塑造以人為本之都市環境，提供多元、多齡、友善、共融環境場域，導入公共空間促進市民交流使用，關懷共融市民/居民生活，未來辦理重劃開發完成後，將可望成為安南區優質住宅社區之新典範。

臺南市長黃偉哲表示，本重劃區位屬本市安南區綜合農產品批發市場（花卉市場）東西兩側，開發面積為8.91公頃，總工程費用4.62億元，開發後可提供住宅區土地面積5.89公頃，取得公園兼兒童遊樂場用地、廣場兼停車場用地、綠地用地及道路用地等公共設施用地面積約3.02公頃。本重劃區重劃前因土地低度利用及地籍不整等因素，致土地處分不易，影響環境品質。重劃後由於地形方整、公共設施完善及政府協助土地產權獨立，將使環境品質提昇及土地價值提高。

東側基地模擬圖。(圖/臺南市政府提供)

西側基地模擬圖。(圖/臺南市政府提供)

臺南市政府地政局長陳淑美更說明，本重劃區公有土地及私有土地所有權人共計58人，本重劃區重劃計畫書於110年7月28日已經內政部核定，今年(111)已陸續辦理土地改良物查估、公告拆遷補償發放補償。工程已於111年11月3日動土，預計於113年年底完工。本重劃工程，為提升當地環境品質及改善排水設施不足，分別於東側基地設置2,730噸及西側基地6,323噸兩座地下滯洪池，改善當地排水不足之情況，並建置污水下水道系統、兩處公園綠地，及三處廣停用地設施提升當地都市機能及周邊停車需求，藉由公共設施之完備，改善當地淹水及衛生不佳之情形，並改善地區交通動線，可望增加更多居住空間，增加沿路街之商業設施之可及性，提升當地生活機能，亦可縮短地區發展年期，改善地區發展遲緩之狀況。

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