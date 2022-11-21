大富大貴的人生裡，最可貴的就是「年年如意」，如同良勳建設樸實的精神，良心起厝，實在實用，堅持做對的事，用心打造有溫度的建築，傳遞每一份圓滿的歸屬。深耕台南將近30年的在地建商良勳建設，便是這樣一個以「良心」堆砌一磚一瓦，為消費者興建真正「宜居好宅」的建商。

良勳建設董事長顏裕昌從工務起家，擁有豐富的工地施作經驗，總是親臨現場監工，凡事親力親為。顏董事長表示，房子不應該是炒作的標的物，而是為人們遮風避雨的家，因此一定要用心建造，親自監工是為了處理好每一個細節。多年來堅持「做正確的事」，為良勳建設獲得許多在地人的信賴與支持。

顏董事長說，一間「適合居住」的好宅空間規劃要人性化，居住環境應該具備空氣、陽光等元素，因此在興建透天厝時，都會堅持要有「前庭」與「後院」。過去在一次商討合建方案時，合作方堅持「蓋好蓋滿」，為了將利潤最大化，而犧牲了通風、採光的條件，顏董事長認為這與自己的理念背道而馳，便決定放棄合作。

「良勳」從「良心」而來，儘管品牌經營將近30個年頭，依舊保有初衷。良勳建設除了以良心扎根，售後服務也相當用心。顏董事長表示，除了興建好宅，後續的保固服務也要做好。良勳建設特別針對已購客戶的售後服務工作，設立專屬的業務團隊，之所以強調買房要選擇「在地建商」，原因在於售後服務可以隨時就近處理，對消費者也更有保障。良勳建設「年年如意」系列目前已規劃至99期，在面對已購客戶，公司皆保有不變的服務熱忱、提供完善的售後服務。

近年，南臺灣產業蓬勃發展，吸引國際大廠進駐，無論人流與錢潮皆備受看好，房價表現更是亮眼，重劃區置產儼然成為台南房市焦點。良勳建設最新推案「良勳森悦」選在台南安西重劃區內，與商60、草湖寮重劃區僅一路之隔，正面草湖寮公園，同時享有生活機能及住宅環境。交通部分，鄰近即將完工的北外環快速道路，屆時將縮短南科最快捷的道路，四通發達、移動快速，住市心、近綠海的居住環境備受青睞。

「良勳森悦」基地面積約2131.29坪，興建地上14層、地下2層，總戶數243戶，一層6戶2台電梯，規劃29~41坪的2至3房。採「品字型」建築規劃，棟距相隔至少17米，毫無壓迫不適感；房型設計為「風車型」，戶戶邊間，每間衛浴皆開窗，擁良好通風效果；全齡化公設則有迎賓大廳、交誼聽、健身房、瑜珈教室及多功能廚藝室等等。