AR技術是跨向元宇宙的前驅，要深入未來的元宇宙，必須先對AR有更多的理解。宇萌數位科技公司總監楊淑圓表示，從2016年台灣風靡寶可夢之後，AR應用就如雨後春筍盛行起來，在過去，AR只被視為一種程式，但現在AR在台灣已經發展成一個產業，宇萌數位科技在早期就已投入並專注在研發AR技術的公司。

楊淑圓笑說，自己所接觸的廣告行銷公司不下於150家，但需要製作AR的產業，豈止是廣告業，連教育、零售、醫療、金融、工業都在廣泛的使用AR。近年來政府大力推動數位科技發展，尤其是AR、VR、體感互動、數位雙生、5G，等新型態科技應用在各產業的成功案例與實績，大大助長台灣AR風潮的興起。

許多人疑惑的是，AR、VR、MR與XR有區隔嗎？楊淑圓解釋，VR屬於沉浸式體驗，也就是走進完全的虛擬世界，不被外界干擾。它所使用的載具以全罩式頭盔及感應裝置如手把或手套等為主。AR屬於虛實交互的場景，也就是在現實環境裡看到虛擬物件，其優點是人不需要和脫離現實世界，不論在工作或生活中能被容易的接觸與體驗。它所需載具以手持裝置或AR眼鏡為主。而MR也是在虛實空間中進行交互，它使用的穿戴裝置以半罩式頭盔為主，能達到解放雙手，在工作中更能發揮極大的輔助功能。至於XR則泛指上述三者。

目前，AR技術在廣告上的運用已無所不在。楊淑圓舉例，汽車廠商最常運用在行銷品牌活動中，它可以透過手機，使消費者直接在自己家裡看到3D擬真車款，連內裝都可一覽無遺。又例如，與臺北市政府推出「Taipei Friendly Go台北友善店家的城市AR尋寶活動，與台北市650個友善店家合作，旅人或市民只要透過手機開啟AR LBS互動，即可在空間中看到友善店家的地標進行導航，即可在店家門口進行抓寶與集章互動即可獲得店家優惠，達到促進商圈導流、導購的目的。另外也例舉國外的案例，一輛公車上掛滿了各種虛擬廣告，乘客可以任意點選虛擬廣告或開啟直播主的影片，讓瀏覽廣告更具互動與促動力，使搭公車玩互動式廣告變成一件很有趣的事。

楊淑圓說，根據研究顯示，AR的廣告活動帶來的轉換率約6%，產生的轉貼分享是25%，而民眾願意將自己與品牌的合影拍照儲存到手機裡的則高達91%，英國神經行銷與分析公司Neuro-insight研究發現，大腦記憶對AR與非AR任務的反應，人們記得有AR體驗的訊息比一般沒有AR的內容高出72%，在參與度、左右腦記憶和注意力、情感反應強度上，AR體驗更具吸引力，也具有極高的後續發酵力。楊淑圓強調，現在廣告、行銷、品牌人員已將AR視為一種創意資產，相關廣告從業人員也能透過AR思維，使設計廣告更具想像力與創意！現在製作AR更加便利，宇萌數位將AR各種互動模組如3D模型、刮刮卡、集章、優惠券、AR遊戲、LBS抓寶、哈利波特特效等以堆疊積木方式組成互動流程，製作AR成本大幅降低外，也更加快速有效率。

更多有關於AR在廣告裡的運用，可到《時報大師會館》規劃的「AdTech：數位轉型的關鍵方案」系列課程之中，由楊淑圓主講的「實戰Meta 必懂AR技術與心法」有更詳細的解析與分享。

慶祝時報大師會館正式上線，首波嚴選推出「AdTech數位轉型關鍵方案10堂課」，原價18,000元，專案優惠3,000元！千萬不要錯過此系列的精彩內容！

同時慶祝開站，時報大師會館即日起至11月30日止，註冊會員即享500元購課金，可以立即折抵，雙重優惠！