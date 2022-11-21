美國處理器大廠超微（AMD）一直是頂尖顯卡製造商之一，多年來圈粉無數玩家，但也製造了數款令人失望的顯卡。日前，DigitalTrends編輯列出史上最糟糕的6款顯卡，身為玩家的你，用過幾款是否也曾經中鏢？

1、Radeon 8500

2001年推出Radeon 8500，被認為有機會擊敗輝達（NVIDIA） GeForce 3 Ti 500，8500的售價299美元也比Ti 500便宜50美元。可惜的是，250頻率版本的驅動問題仍未解決，給消費者留下性能普通的印象。

在性能測試中，8500在某些遊戲中的性能甚至只有GeForce3 Ti 500的一半，即使在8500在3DMark 2001跑分相當出色，整體難以扳回頹勢，只能看齊GeForce3 Ti 200，而後者價格還不到200美元。

下一代 Radeon 9000系列雖然攻下一城，可某種程度上是因8500太弱了，而凸顯其優異表現。

2、Radeon R9 390X

2006年超微收購ATI後，推出的顯卡表現都不錯，雖然HD3000/6000仍可吐槽一下，但也沒那麼糟糕。2013年亮相R9 290X更是完封對手NVIDIA GTX 780。之後幾年，就突然走鐘。

測試顯示，R9 390X在1080P遊戲中只能勉強追上GTX 980，對手還有恐怖的GTX 980 Ti。R9 390X最大致命傷是功耗高到嚇人，不僅接近GTX 980的兩倍，比290X還多出100W。

3、Radeon R9 Fury X

2015年推出的R9 Fury X 是 AMD在200系列之後開發的高階GPU，與300系列不同，它是全新的晶片。

Fiji 是 Fury X 內部繪晶片代號，使用第三代也是最新的 GCN 架構， 還搭載4GB HBM顯存，當時可謂雄心勃勃，甚至公版都直接上了液冷。

可是同樣在649美元的價位，GTX 980 Ti和Fury X的遊戲表現相差無幾，極限性能方面，NV還有不可一世的TITAN X，儘管它貴了350美元，消費者還願意埋單。

Fury X另一缺點是超頻性能非常差，想要摸到10%非常困難，相較之下，GTX 980 Ti，可輕鬆超頻20%，甚至高達30%。

4、Radeon RX 590

2017 年RX Vega GPU與對手NVIDIA前一代 x80 級 GPU GTX 1080 平起平坐。RX Vega剛取得一點成績，AMD就又開始玩起中端馬甲卡。

RX 590存在的理由是，AMD不喜歡RX 580和Vega 56之間存在如此大的性能差距，因此推出590 來填補，但換湯不換藥，RX 590的本質是580超頻，而580的本質是480超頻，導致RX 590功耗達到225W，比480高出75W，甚至比RX Vega 56也高。

5、Radeon VII

2019年，AMD推出全球首款台積電7奈米打造的遊戲顯卡Radeon VII，事實上卻是數據中心產品Radeon Instinct MI50的「減配」而已。

從性能上來看，Radeon VII與RTX 2080確實可以並駕齊驅，不過，VII幾乎無法趕上 2080，在1440p 時平均慢 4%，甚至在部分遊戲中打GTX 1080 Ti還是力不從心。

Radeon VII另一個敗筆是產能和巨大的成本，當時生產7奈米GPU和配16GB HBM2顯存，讓AMD在中前期幾乎是賠本賣卡。

好不容易成本降下來了，RX 5000 GPU也陸續推出，新的RX 5700 XT可以達到Radeon VII 9成性能，價格卻只有一半。

6、RX 6500 XT

今年初，AMD發表RX 6500 XT和RX 6500，定價分別為199美元和159美元，和當年RX 480/470價格一樣。

據TehSpot測試，6500 XT性能竟輸給上一代5500 XT（售價169美元）、GTX 1650 Super（售價159美元），甚至是6年前的馬甲卡RX 590，令人難以想像。

事實上，RX 6500 XT/6400並不是原生桌機GPU，而是筆電GPU爆改，所以記憶體只有 4GB、兩個輸出接口，儘管能效很優秀，但並不是桌機用戶最關心的，一旦RX 6500 XT插在PCIe 3.0卡槽中，性能就大幅下滑，讓玩家相當失望。