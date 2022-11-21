卡達世界盃足球賽開幕式，於台灣時間20日晚間10點半於巴伊特體育場正式登場，現場座無虛席，典禮現場也非常華麗，到處可見阿拉伯風情，而傳言防彈少年團（BTS）田柾國將登場表演，他果真現身，與卡達歌手阿勒巴庫斯一起合唱世足主題曲《Dreamers》。

開幕典禮一開始，可以看到卡達為世足賽費盡心思，不僅點燃絢麗的煙火秀，舞台、燈光效果也十足，女性舞者身穿傳統舞衣，隨著音樂翩翩起舞，現場還有數隻被精心打扮的駱駝，以及升空的世足賽吉祥物拉衣卜，處處可感受到濃濃的阿拉伯風情。

世足開幕式處處可見阿拉伯風情。（圖／路透）

身為阿拉伯文化之一的駱駝，也出現在開幕典禮。（圖／路透）

世足賽吉祥物拉衣卜。(美聯社)

引言人則由摩根費里曼（Morgan Freeman）和天生殘疾的Ghanim al Muftah擔任；接著，BTS歌手田柾國緩緩出現在舞台上，為官方主題歌曲《Dreamers》（夢想家）高歌，一段時間後卡達歌手庫拜西（Fahad Al-Kubaisi）也現身，兩人一起完成這場演出，相當精彩。

柾國和卡達歌手庫拜西獻唱官方主題歌曲《Dreamers》。（圖／美聯社）

大韓足球協會（KFA）20日下午也在官方YouTube頻道上傳田柾國在開幕式前，替韓國隊球員應援的影片，祝福選手們都能平安地完成賽事並取得佳績。