民進黨台北市長候選人陳時中在20日超級星期天舉行「疼惜台北為愛而走」大遊行，更強調大家要帶著愛情往前走，化解對立和仇恨，不過遊行途中卻遭一個阿伯嗆聲「不要臉！」臉書粉專「三寶·藥師·神大叔」酸陳時中應對自己的仇恨值了然於心，並讚阿伯對號稱有15萬人參與的大遊行嗆聲超神勇。

「三寶·藥師·神大叔」舉前總統馬英九2014年幫連勝文站台，遭國道收費員自救會成員抗議的例子，說馬英九至少還是遇到6-700人才出動警力，陳時中前部長被一個阿伯嗆聲就嚴陣以待，自己本身對於自己的仇恨值應該真的是了然於心吧？一個阿伯對15萬人的遊行嗆聲還真的是超神勇！

他又舉衛福部長薛瑞元20日稱去年有一群疫苗掮客和中央談條件，明明拿不出原廠授權證明，卻要求近3成總採購價作訂金，強調是因陳時中阻止很多疫苗騙子，擋掉對方利益，以致這些人透過「 陳時中擋疫苗」的話術進行攻擊。

神大叔批，在去年疫情嚴重時（去年比今年嚴重，因為當時民眾是沒有疫苗保護的情況下面臨致死率相對高的delta)。民眾除了後來很多爭議的高端之外，施打到的疫苗打多都是「捐的」。而當時買不到，卻說自己擋掉的是掮客？在證實能買到之後，CDC可曾循線委託永齡、慈濟、台積電購買？

他強調，當時的執政黨先是力推高端，之後在有人提出沒有國際認證疑慮之後大酸打完疫苗要考慮去哪裡玩。之後又嘲諷疫苗買太多可能會過期，但確實過期率最高的⋯⋯是高端。目前全世界都大幅開放，而高端也確實因為國際認證疑慮而有爭議，當時提出疑慮的卻因為說了真話變成中共同路人，這不夠諷刺嗎？