SUBARU旗下熱銷家庭運動休旅Forester，本月購車即享90萬48期高額零利率、360度環景影像系統及5年或12萬公里原廠保固三大好禮，Forester極致有型的獨特性格，搭載超過100項安全配備，並注入SUBARU四大核心科技，以精準操控的DNA，滿足追求與眾不同的你。

Forester是同級唯一具備強悍越野性能的中型休旅車，圖為23年式Forester 2.0 i-S ES，售價135.8萬元。（陳大任攝）

儀表控台簡約大方，內含有多項先進科技。（陳大任攝）

排檔座頗具設計感。（陳大任攝）

SUBARU Forester是品牌旗下最暢銷的家庭運動休旅車，受惠於原生的強悍越野性能，加上新世代「Bolder」設計理念的運動化外觀，成為熱愛戶外運動消費者的理想坐駕。目前在台提供2.0 i-L ES、2.0 i-S ES外，本月新增Black Edition森黑版，提供不同消費客群更豐富且多樣化的購車選擇，讓Forester家族成為年底購車首選。

Forester搭載2.0L Boxer水平對臥引擎，擁有156ps/20kgm最大動力輸出，並配置同級唯一的SAWD對稱式全時四輪驅動系統，試駕車2.0 i-S ES更配備有Special X-MODE越野科技，車主可視路況切換「雪地/沙地」或「積雪/泥濘」等不同模式，附加的HDC陡坡緩降系統更能在滑面下坡時，保持固定控制的速度下坡，讓駕駛自信操駕，展開冒險生活。

Forester還有許多「同級唯一」，如DMS（Driver Monitoring System）智能駕駛警示系統，即是透過紅外線鏡頭及臉部識別技術，監測駕駛者眼睛及臉部輪廓線，匯聚個人化智慧臉部辨識（可記憶5名駕駛者）、專注力偵測警示以及疲勞駕駛偵測警示三大功能，新增的「手勢控制空調溫度」功能，可有效減少駕駛者目光離開車前的機會，讓行駛更安心。

此外，你可能不知道，SUBARU EyeSight智能駕駛安全輔助系統是世界上第一套運用攝影鏡頭偵測立體成像、進而實現預防碰撞及輔助煞車的主動安全科技，它同時具備可偵測汽車、行人和摩托車等物體的全速域主動車距控制定速巡航功能，在SUBARU全球銷售的車款中，提供如同堅固的安全堡壘，全方位守護家人。高達91%配備EyeSight智能駕駛安全輔助系統，而Forester更配備具備9大功能、完美呈現Level 2自動駕駛技術的最新版EyeSight 4.0。

台灣意美汽車表示，EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統不僅符合美國汽車工程師協會（SAE）所定義的Level 2自動駕駛技術，透過SUBARU獨家設計的新型擋風玻璃與全新立體攝影鏡頭系統，可大幅提升將近兩倍的廣度偵測，得以看得更遠、更廣，行駛更安心。

Special X-MODE越野科技。（陳大任攝）

上方為多功能行車資訊，下方支援Apple CarPlay。（陳大任攝）

車側影像輔助系統，可看清右前車輪側的影像。（陳大任攝）

儀表控台左側有許多功能按鍵。（陳大任攝）

相較前版，EyeSight 4.0新搭載LCF車道維持置中、LDP車道偏離輔助及AES緊急自動轉向輔助系統三大功能，而原有的PCB預防碰撞自動煞車系統則新增轉彎緊急自動煞停輔助功能，可於轉向時偵測對向來車及十字路口的行人、自行車、摩托車，並在必要時提供自動緊急煞車輔助，提供最高防禦的行車安全。

LCF車道維持置中系統及LDP車道偏離輔助系統：能主動維持於車道置中，搭配擁有智慧多模式（動力、標準、舒適、節能）的全速域ACC主動車距控制定速巡航系統，可依照前車動態進行調整並保持安全距離，並隨時給予駕駛細膩的操駕反饋。

此外，AES緊急自動轉向輔助系統已結合具備轉彎緊急自動煞停輔助功能的PCB預防碰撞自動煞車系統：當車輛時速在1~200km/h之間且速度差在60km/h以內，PCB皆可在危急時刻緊急自動煞停，且對人、車、自行車的速度差偵測皆同。更在轉彎的交叉路口突然有行人、自行車、機車竄出時，提供自動緊急煞車輔助。

而全新的AES緊急自動轉向輔助系統可在PCB進入第二階段煞車且時速已在80km/h以下，當系統判斷剩餘距離不足以完全煞停時，將自動偵測鄰近車道線是否有足夠空間及後方車輛動態，以判斷是否需要進行自動緊急閃避，達到更為即時、全面的安全防護。

前座為電動調整座椅。（陳大任攝）

大型天窗賦予極佳採光。（陳大任攝）

後座乘坐空間寬敞舒適。（陳大任攝）

後座空調出風口附充電插孔。（陳大任攝）

超大行李廂附電動尾門。（陳大任攝）

電動尾門設計。（陳大任攝）

行李廂兩側配有掛鉤、充電插孔及後座傾倒拉桿。（陳大任攝）

門板內側置物設計。（陳大任攝）

台灣意美汽車本月加碼推出Forester Black Edition森黑版，為了彰顯獨特性格，日本原廠分別在六角型水箱護罩、前進氣柵、前/後保桿、LED霧燈座、後照鏡、B/C柱飾板、側裙、擾流尾翼、後尾門飾板、鯊魚鰭天線、18吋性格鋁圈、車頂架等多處精心開發專屬黑化套件，及SUBARU、SAWD、EyeSight、Forester專屬銘牌，售價136.8萬元。

台灣意美汽車表示，23年式Forester各車款已於本月新車到港，即刻入主無需等待，輕鬆展開自信駕馭生活。