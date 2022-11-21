厄瓜多前鋒巴倫西亞射進卡達世足賽第一球的瞬間。(路透)

(00：55更新)4年一度的足球盛宴卡達世界盃足球賽，21日在巴伊特體育場點燃戰火，開幕戰由地主卡達出戰厄瓜多，厄瓜多無視地主優勢，前鋒巴倫西亞先靠12碼罰球踢進本屆第一個進球，接著第31分鐘又用頭槌破網，幫助厄瓜多踢完上半場，取得2比0的穩定領先優勢。

過去21屆世足賽東道主在開幕戰保持不敗戰績，卡達當然也不想例外，開賽排出5-3-2陣型，厄瓜多則以4-4-2回應，沒想到開賽才3分鐘，厄瓜多前鋒巴倫西亞抓住卡達門將阿希布撲出救球空檔在門前頭錘破網，但在裁判VAR後改判越位，進球直接被沒收。

隨後厄瓜多仍然掌握大部分的攻勢，來到開賽第16分鐘，巴倫西亞又製造阿希布在禁區內犯規，且吞黃牌判罰12碼球，巴倫西亞輕鬆騙過阿希布的防守，往球門右側輕輕點球破網，把厄瓜多失去的進球又搶了回來，厄瓜多取得1比0領先。

沒想到厄瓜多攻勢仍未停歇，尤其是踢進第一球的巴倫西亞，他埋伏禁區接獲隊友傳球，再次利用頭槌，在上半場第31分鐘把球改變行進方向直接射進球門左側，阿希布連撲救的機會都沒有，厄瓜多2比0領先，滿場的地主球迷簡直不敢相信眼前事實。

不過巴倫西亞在第40分鐘左右受傷倒地，只能一拐一拐走出球場接受治療，她卻馬上回歸球場繼續飛奔，上半場傷停時間5分鐘，卡達雖想全力進攻，卻始終無功而返，只有阿里在上半場快結束時嘗試射門沒進，上半場結束，厄瓜多仍以2比0領先。