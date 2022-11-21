南韓空軍指出，一架KF-16戰機昨天晚間在執行任務時因為發動機出現問題而墜毀，所幸飛行員緊急彈射安全逃生。

韓聯社報導，南韓空軍表示，這架KF-16戰機隸屬第19戰機聯隊，飛行員於當地時間晚間8時5分在原州以西約20公里、首爾以東約85公里的地區緊急彈射逃生。

空軍傳送給記者的簡訊寫道：「目前，飛行員平安無事，我們正努力查明墜機對平民造成的任何損害。」

報導提到，目前仍不清楚這架戰機是單座的KF-16C，或是雙座的KF-16D。（譯者：陳彥鈞）1111121