NBA巨星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟台灣桃園永豐雲豹籃球隊，造成雲豹主客場門票都被瘋搶，這兩日的首次登場更銷售一空，國體大體育館湧入超過15500人，但不少球迷與網友都認為找來的主持人男星廖威廉太不專業，不只沒有做功課，就連自己主場雲豹隊員都會叫錯，對於籃球規則也相當淺白，讓不少球迷都看得相當無奈，這樣的負評也湧入他的太太也是前體育主播卓君澤的社群，而她也對此回應並表示「要他自己承擔」。

威廉主持雲豹主場球賽被噓爆，過去同樣為綜藝的主持人大飛主持球賽活動，也依舊讓網友無法接受。（圖／翻攝自威廉臉書）

威廉連續兩天在桃園永豐雲豹主場國體大，擔任球賽主持人，但面對這樣高關注度的比賽，他的主持也被放大檢視，桃園雲豹主場連續兩天都有超過15500人入場，加上線上轉播超過百萬人，他的表現也受到球迷討論，不少球迷第一天就在線上開轟，認為他沒有做功課，不只客隊球員叫不出來，就連雲豹自己球員也講不出來。

卓君澤遭威廉表現波及，也有不少網友認為威廉可以體育扯上邊是靠太太。（圖／翻攝自卓君澤IG）

不少人都上網表示，「主持人可以不要再用同一位嗎？」、「換個主持人怎麼樣？」、「DJ跟主持人，真的要用心做功課」、「沒有專業主持一定要找一些綜藝咖來嗎？」、「就跟中信特攻找大飛主持一樣無言」，這樣的負評也跑到廖威廉的太太，前體育主播也是前體育媒體負責人卓君澤的社群網站上，不少球迷都認為「威廉可以拿到這樣的主持機會，是靠太太卓君澤的牽線」。

卓君澤也回應網友，威廉的工作表現跟她無關。（圖／翻攝自卓君澤IG）

卓君澤也回應網友留言，表示「你的留言就像毒藥，看到也刺眼，是蘇翊傑拜託威廉接主持的，跟我毫無關係。」並表示「他（威廉）主持的如何都要自己承擔」，而威廉本人也在第一日賽後發文，「完成人生第一場日籃球比賽主場，感謝霍華德、桃園雲豹所有球員、中信特攻籃球隊帶來的精彩籃球賽。對於球迷的批評指教，也虛心接受，需要調整的地方，我會盡快調整...感謝你們喔！」，並表示「12月我再嗚呼回來…希望我們可以拿下主場勝利」。

蘇翊傑也發聲力挺威廉，認為這次是時間太短無法充分準備。（圖／桃園雲豹提供）

另外，卓君澤口中找威廉主持的桃園雲豹總經理蘇翊傑也表示，他心中的理想主持人一定是懂籃球又兼顧娛樂性，而威廉是綜藝主持人，自然是他心目中適合的人選，但準備時間太短，也是他第一次主持籃球活動，需要多一點時間去適應和溝通，對於威廉遭到網友砲轟，他也虛心接受指教。

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