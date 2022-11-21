深田詠美在機場不斷聊到關於JKF的話題，引人注意。（圖／本刊攝影組）

11月12日下午1點半左右，一群日本男女抵達台北市松山機場的航空公司櫃台，男生們排隊辦理報到手續，幾個女生找了休息區的沙發坐下聊了起來，她們的談話內容相當大膽，不斷提到男性娛樂品牌，讓人忍不住多看幾眼，其中一名女子身材凹凸有致，仔細一瞧，竟是超S級日本AV女優深田詠美。

因為未戴口罩，深田詠美很容易被認出。（圖／本刊攝影組）

深田詠美11月9日抵台工作，趁著空檔在夜市吃了雞排、臭豆腐、蚵仔煎和豬血糕、茶葉蛋等美食，11日她穿著性感低胸連身裙，現身代言日本授權合法成人影片平台，呼籲粉絲支持正版，並且和媒體大聊拍攝秘辛和體位，內容相當辛辣。

深田詠美頭載帽子、穿著紅色寬鬆T恤式洋裝出現在機場，裝扮低調和工作時大不相同。（圖／本刊攝影組）

代言活動結束隔日，深田詠美頭載帽子、穿著紅色寬鬆T恤式洋裝出現在機場，她裝扮低調和一般遊客無異，但因與身旁友人不斷聊到關於JKF的話題，後又疑似因為戴口罩講話不舒服，索性拿下口罩，這才被人認出。臉上淡妝的她眼神似乎有些疲憊，不久輪到他們辦理報到手續，一行人走到航空公司櫃台，完成手續後直接前往登機口，搭乘三點半的航班返回日本，結束4日台灣行。

深田詠美的性感打扮十分誘人。（圖／取自深田詠美IG）

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