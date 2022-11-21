有高中女生在速食店遇到「魔獸」，興奮地跟他問好。（圖／讀者提供）

前NBA巨星「魔獸」霍華德（DwightHoward）重磅加盟T1聯盟桃園永豐雲豹隊，還霸氣表示「我只在乎贏球，打籃球就是為了要贏，幫桃園奪冠這就是我來這裡的目的」，讓球迷激動不已。11月10日才抵達台灣的他，所到之處都感受到台灣人對他的熱情與喜愛，11日晚上九點多，就有本刊讀者在台北市捷運南京三民站附近的速食店內，巧遇這位國際球星，親切隨和的態度讓現場圍觀群眾都秒被圈粉！

「魔獸」揮手熱情回應大家的問候。（圖／讀者提供）

讀者表示當天晚上九點多進入南京東路的速食店內想要買餐時，就看到不少人包圍著，但高人一等的「魔獸」讓人一眼瞧見無法忽視，他買完餐後親切地跟店員和店內客人揮手道別，準備上保母車前，幾名高中女生當場追上去用英文對他說：「Have a nice day！We love you！」突如其來的「告白」讓他笑了出來，坐進車內的他也立刻揮手回話：「I love you too！bye bye！」工作人員等到雙方都問候完了才關上車門，而現場的人都興奮不已，討論著剛剛那一刻不捨得離去。

「魔獸」上車準備離去，車上還有一名美女。（圖／讀者提供）

來台灣到現在才不過十天時間，「魔獸」的足跡已踏過不少地方，14日在桃園品嘗了蚵仔煎和雞屁股，16日則是「台灣火鍋」初體驗，不但大啖龍蝦、蛤蜊等美食，看到隔壁桌的客人在慶生，還幫忙唱了生日快樂歌，大夥都驚喜又開心，看來他的台灣生活未來會有更多精采有趣的片段。

「魔獸」日前在桃園的夜市吃到雞屁股的表情非常逗趣。（圖／取自dwighthowardIG）

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