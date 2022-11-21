卡達在世界盃的首秀以失敗收場，他們苦心準備了12年，砸下2200億美元（新台幣6.8兆），還史無前例把開幕戰「提前1日」，偏偏在最重要的足球隊投資不夠，成為賽史首支輸掉開幕戰的東道主。一位厄瓜多球迷還在現場彈手指做出「數鈔票」的手勢，意思是你們卡達再有錢也沒用啦！

憤怒的卡達球迷在後方叫囂，他們一些人穿著傳統服飾極為顯眼，那位厄瓜多球迷看情況不妙轉而安撫對方，加上旁人勸阻避免衝突。這段畫面被阿聯球迷拍下，在網路廣為流傳。先前卡達遭爆想要收買厄瓜多放水，那也是因為卡達太有錢了，並且習慣以錢解決問題。

裁判以VAR都難以分辨的「越位」沒收了厄瓜多的第一顆進球，終究實力有差距，不久又被厄瓜多攻破大門。上半場踢完落後兩球，現場已有失望的卡達球迷提前離場。

卡達男足世界排名第50，還是2019年亞洲盃冠軍，陣中有大量非本國出生的歸化傭兵（包括南美球員），但足球實力的養成並非一朝一夕。因為信仰與價值觀不同，卡達從開幕前就不斷遭受西方主流媒體攻擊，原先指望在開幕戰的賽場揚眉吐氣，炒熱一下「最冷世足」的氣氛，結果卻是0比2苦吞首敗。

至於「數鈔票」風波意外有個好結局，那位卡達球迷與厄瓜多球迷吵完架就和好了，兩人還並坐在一起看球。