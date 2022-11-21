美國男星傑森·大衛·法蘭克（Jason David Frank），因在影集《金剛戰士》中飾演「綠衣戰士」大明（Tommy Oliver）一炮而紅，豈料，他卻於當地時間19日，疑似在德克薩斯州的家中輕生離世，享年49歲。

據外媒報導，傑森法蘭克最著名的角色「綠衣戰士」大明，在1993年影集《金剛戰士》中亮相便一砲而紅；作為主角之一的他，出演3季共123集，期間曾飾演過紅衣戰士和黑衣戰士，累積不少影迷的喜愛。

事實上，傑森法蘭克螢幕上的武打動作來自他現實中的好武術，他私下精通跆拳道、泰拳、柔道、巴西柔術等，在2008年到2010年間，曾參加過一段時間的職業比賽。在感情方面，他有過2段婚姻，並育有4名子女，今年8月剛被第2任妻子指控因出軌而離婚。

雖然有媒體報導，傑森輕生逝世消息，而傑森的發言人則向媒體表示，「在這個可怕的時刻，請尊重他的家人和朋友的隱私，因為我們正在接受失去這樣一個優秀的人。他非常愛他的家人、朋友和粉絲。我們會真正懷念他。」

而飾演初代「黑衣戰士」的男星沃爾特·伊曼紐爾·瓊斯（Walter Emanuel Jones）也在社群平台上感到震驚並哀悼表示：「簡直不敢相信……RIP Jason David Frank。我的心為失去這個特殊家庭的另一位成員而感到難過。」

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