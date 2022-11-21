台灣已於10月13日重啟跨境旅遊，為吸引韓國民眾來台觀光，交通部觀光局自16～20日於韓國舉辦為期5天的台灣美食餐車巡迴活動，途經釜山、大邱、光州等主要來台客源地區，最終站於首爾登場，社群打卡數達500多篇，獲得廣大討論。

觀光局表示，代言人金宰佑夫妻在首爾最終站攜手親臨現場，同時與吉祥物喔熊組長一起為台灣觀光應援加油，雙方與現場民眾同樂互動，使台灣在邊境開啟後於韓國的首場大型實體活動，同時在線上及線下吸引韓國民眾目光。

餐車活動的台灣美食，為提供韓國民眾指名造訪的野柳、十分、金瓜石、九份路線中，最具台灣味的礦工便當與珍珠奶茶。其中礦工便當內有排骨及豐盛小菜、雞蛋等配料，由於在當地體驗礦工便當，除了享用美食外還能把餐盒餐具帶回家作紀念，廣受韓國民眾喜愛。

金宰佑夫妻表示，提到台灣，很多人必定會前往夜市、品嚐小吃，其實台灣也有很多在地特色料理，更有值得嘗試的米其林與必比登推薦餐廳。台灣自10月13日起已經可以自由旅遊了，希望大家都可以親自感受一下台灣的觀光魅力！我們台灣見！

美食或特色小吃一直是國際旅客來台的主要吸引力之一，也是台灣推動國際旅客來台的重要元素。此次活動主打以台灣美食打動韓國民眾，吸引疫後選擇台灣為首選出國旅遊目的地，重溫台灣人熱情、享用多樣美食及體驗多元觀光活動。