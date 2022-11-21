桃園市中壢區美滿服務中心分享個案，一名年收入超過400萬元的女醫師，向服務中心提出要求，安排認識的男生收入不能比她少，也要在她工作的醫院附近買新建獨棟住宅；一名年收入逾600萬元的科技公司主管認為，女醫師或許是職場女強人，但絕對不是好太太，因為只想到自己。

還有一名在國立大學研究所擔任教授的留美博士，希望找女老師結婚，但教授不用手機、只會騎腳踏車，讓很多女老師打退堂鼓。34歲女秘書的擇偶條件：180公分、有房有車、存款超過500萬元，且婚後不能跟公婆同住。

服務中心認為，很多人不是不想結婚，只是不好意思主動開口；部分人開出的高門檻，也會造成自己在選擇對象時的限制。

一名54歲的喪偶婦人想找第二春，除了要求男生高、富、帥，還有一項條件，必須要有一輛賓士車，她認為自己是「賓士董娘」，當然要找同等級的人。

還有一些自認收入高的男生，不僅重視女生外表，還要「至少F罩杯」；台大畢業、年收入近200萬元的37歲女副理，則希望男生「星座不能處女座」，因擔心難相處。