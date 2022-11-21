影》比黃珊珊早一步！ 陳時中湖光市場掃街拜票

昨（20）日是投票前最後一個星期日，各候選人把握機會跑行程向鄉親問好，民進黨台北市長候選人陳時中就在上午前往對手大本營掃街，雖然有不少民眾開心合照，不過國民黨台北市議員游淑慧卻發現，一位民眾在合照時比出「6」的手勢，開玩笑說「這位大姊是聰明的置入和禮貌地表示自己的態度？」

陳時中昨日上午前往內湖的湖光市場掃街拜票，不少民眾湧上前跟他拍照，陳時中熱情地一一回應，但也有民眾到場怒嗆「你好意思出來選？」「苦民所苦？你不是很痛嗎？」「你想知道誰討厭你？在這裡，看到了嗎！」「要來我家查水表嗎！」還有攤商不滿陳時中行動慢吞吞，說「趕快動、趕快動，我們沒辦法做生意」。

此外，游淑慧今早在臉書發文，透露她發現熱情歡迎陳時中的民眾裡面，有人在與陳合照時比出國民黨台北市長候選人蔣萬安抽到的6號手勢，開玩笑指出「這位大姊是聰明的置入和禮貌地表示自己的態度？還是來太多候選人的一時手誤」，並說「不管如何，希望1126後，選舉激情都能轉變為城市前進的動力」。

面對大本營被「進攻」，無黨籍台北市長候選人黃珊珊表示，她的服務處就在該處，已經服務24年，可說是自己最熟悉的地方，其他候選人在選前排了很多港湖的行程，應該是因為他們知道自己在港湖很弱，才會頻頻跑來。