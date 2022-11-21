旅遊電商平台KKday旗下rezio預訂管理系統宣布與「Google觀光景點」完成串接，業者藉由rezio服務可將景點售票連結直接顯示在Google搜尋結果中，無需投放付費廣告，即可觸及透過Google搜尋旅遊資訊的數百萬名消費者，身在台灣也能創造海外品牌曝光。

2019年在台成立的rezio，協助旅遊業者架設預訂官網、控位引擎、通路訂單整合、同業分銷、掃碼核銷等服務整合在一站式服務平台，提供電腦版及手機APP管理。目前全球已有超過1900家旅遊業者採用、提供超過1.5萬種體驗，累計服務旅客突破310萬人次。

rezio近期在國際市場布局屢有斬獲，繼拿下韓國南怡島景區無接觸旅遊服務的獨家承攬權後，包括日本北海道旭山動物園、沖繩琉球村、伊豆全景公園等海外人氣景點也相繼導入。此次國際市場布局再下一城，與「Google觀光景點」完成串接。

rezio分享，目前導入的海外業者中，包括新加坡聖淘沙的極限運動體驗商家、澳洲菲利普島野生動物公園等觀光景點，其rezio後台系統皆與Google觀光景點完成連結設定。

rezio指出，當消費者搜尋上述景點時，將可在Google搜尋結果列表中，快速、直覺找到使用rezio售票功能的品牌官網連結，將消費者直接帶到商品頁面，獲得第一手商品資訊及多種票種方案，進而完成預訂動作，將可助力供應商提升線上曝光、獲取更多海內外訂單。

近3年疫情期間，rezio已幫助許多海內外業者進行數位轉型、降低產業數位落差，並持續優化系統開發、串接與各大平台的整合服務，旅遊體驗業者不僅可透過rezio拓展銷售管道，還能在一站式後台輕鬆管理商品行程的價格、庫存分銷及行銷推廣。

此外，rezio已完成全球30多種支付工具串接，後台更提供多達7種語言服務，讓業者建立多語系的商品行程。近期除了台灣旅客海外出遊需求穩定攀升外，明年更可望迎接海外旅客來台盛況，包括最愛台灣的日、韓、港客及東南亞等海外旅客。

展望後市，rezio表示將持續優化預訂系統服務、加快國際市場拓展腳步，並攜手海內外各大旅遊景點、旅遊體驗業者與公部門夥伴，將台灣在地化的體驗行程推廣至全球舞台，掌握跨境旅遊商機。