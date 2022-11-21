台劇女神曾莞婷，出道至今擁有不少戲劇代表作，常在社群與粉絲分享生活日常的她，總不吝嗇秀出火辣身材，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋，昨（21日）曬出一段9秒的影片，只見傲人北半球隨著節奏晃動，畫面相當養眼。

曾莞婷曬出一段9秒的影片，只見她脂粉未施，身穿白色小可愛，面無表情看著鏡頭，先是隨著節奏鼓掌，接著拍打胸口，還玩起戴在頭上的墨鏡，再跟著音樂扭動身軀，一對傲人北半球也隨之上下震動，還擠出一條深邃事業線，讓所有人看的血脈賁張，不到一天時間就超過24萬人次觀看，足以見得她的超高人氣。

對此，網友紛紛留言：「好漂亮的莞婷」、「今天超級素顏美」、「莞婷女神姐姐太可愛惹」、「素顏很好看」、「蠻有節奏感的拍手」、「在家來段自編舞蹈也不錯呀」、「拍胸那一段真是笑死我了」、「么壽喲！這哪招」、「看到自己都差點要笑出來」、「在等你會不會笑場、原來是故意的」、「要忍著不笑真的很難」、「可以拍抖音了」、「這才是最真實的妳」。

曾莞婷先前表示被網友頻頻追問「為什麼不拍戲」，她表示一直都有在拍，只是不在一般人熟悉的平台，一直以來也沒有放棄對戲劇的熱愛，強調每一步雖走得辛苦，卻有著無比的踏實感，畢竟在不同環境中，才能跟不同演員切磋學習。