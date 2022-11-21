高雄一名酒店小姐小美下班後被客人點檯前往私人招待所繼續飲酒，未料林姓男客卻意圖不軌，趁隙將迷藥加入小美酒中，並趁她陷入昏迷之際性侵，小美醒來自己丁字內褲移位，下體又有刺痛感，詢問林男是否有不軌，林男稱僅有指侵，她憤而提出告訴，林姓男子被判刑7年4月，一路上訴至最高法院均被駁回，將等待通知入監服刑。

根據判決，林姓男子民國106 年6 月28日打電話至高雄某知名酒店，點了酒女小美前往住處坐檯6 小時，抵達後現場還另有2 名小姐及2名男性友人一同飲酒。飲酒過程中，林男取出粉紅色藥丸給由小美吞下後，還詢問小美是否有性交易。

事後雙方繼續飲酒作樂，未料林男卻偷偷將迷藥摻入小美的酒內，並趁藥效即將發作前，點燃1支混有K他命香菸，並坐小美身旁問「你相不相信我？」，小美回答「我相信你啊」，隨後瞬間暈厥陷入昏睡，林男立刻趁機進行性侵。

隔日上午上午7 、8 時許小美清醒後，發現自己穿的丁字內褲移位，且下體出現刺痛感，立刻質問林男是否有做過不軌的事情，林男坦言曾經進行指侵，小美當場大怒，打電話找友人陪同前往醫院驗傷，並報警處理。

但是林男出庭時卻否認進行性侵，只坦承因為當晚喝太多，過程中有撫摸女方胸部，但依現場還有其他酒店幹部在場，且小美到他家前還曾在酒店坐檯，不知是誰拿藥給她，甚至也許在店裡上班時就已經服藥。

一審法官審理後，認為林男違反小美之意願，使小美誤食摻含苯二氮平類之藥劑（安眠鎮靜藥物），導致她瞬間暈厥失去意識，而以手指性侵得逞。判處林男7年4月。

林男不服上訴，經高雄高分院更1審調查，依據醫院檢驗報告，仍維持原判。林男再度上訴最高法院仍遭駁回，將等待通知入監。