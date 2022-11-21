「2022 神仙組合」演唱會日前在Zepp New Taipei舉辦。（晚安島提供）

「2022 神仙組合」演唱會日前在Zepp New Taipei舉辦。（晚安島提供）

金音獎最佳新人 LÜCY、泰國創作才女 Numcha、日本另類搖滾樂團羊文学，東亞3地音樂人15日齊聚 Zepp New Taipei（新莊宏匯廣場）舉辦「2022 神仙組合」演唱會。首位登場的Numcha以溫和柔亮的嗓音，給予聽眾溫暖愜意的輕鬆氛圍，立刻將眾人帶入放鬆的情緒中，節目後段〈in my white dress〉，Numcha放下吉他、拿著麥克風到舞台前方蹦跳嗨玩， 氣氛超嗨。

演出途中，Numcha團員們不忘大秀中文，各自唸出「我愛台灣」等等的一串句子，鼓手甚至無失誤地用中文從一數到十，引起全場歡呼。尾聲 LÜCY 從舞台旁驚喜走出，與 Numcha 合唱熱門歌曲〈Keep Cold〉，勾肩搭背開心對唱，展現台泰之間跨國際的好友誼。

在「金音13」大放異彩的「神仙教主」LÜCY，先前曾由日本導演執導其 MV、並與日本樂團羊文学合作，甚至遠赴歐洲參與巡演，國際性十足的她，無疑是今晚這場盛事最適合擔任「地主」的音樂人。開場便是一段充滿層次的迷幻前奏，引領眾人進入仙境般的 Dream Pop世界，背景 LED 牆上量身打造的 VJ 動畫，讓整體演出大為加分。最後在 LÜCY 的提前「暴雷」下，羊文学主唱塩塚モエカ也走上舞台，爆發一陣歡呼，兩人演出先前合作的新曲〈OH HEY〉，塩塚モエカ還在歌曲結尾時與台上 LÜCY 的吉他手共尬吉他，是〈OH HEY〉首次的共同現場演出。

當身著一襲紅色洋裝的羊文学登上舞台，近期紅到登上日本知名節目《THE FIRST TAKE》的他們，在台灣早已是眾粉絲敲碗已久的期待對象，本次來台主唱塩塚モエカ依舊是仙氣滿滿，〈光るとき〉、〈人間だった〉等曲連發後，塩塚モエカ與貝斯手河西ゆりか用超可愛的中文向台灣觀眾打招呼：「大家好！小籠包！炸雞排！」逗趣模樣引得台下笑聲不斷「第一次在台北表演，很開心」。

接著一束白光落下，塩塚モエカ宛若仙女下凡，厚實柔亮的歌聲技驚全場，直到結束後觀眾仍然意猶未盡，不斷地叫喊安可。節目最後，LÜCY 與 Numcha 一同走上舞台，螢幕亮起三團的 Logo，三位女主唱一齊合唱羊文学〈1999〉英文版，對著節拍、三人用音樂打破語言隔閡，玩得相當開心，最後 LÜCY 拿起手機，與全場觀眾一同合照。表演結束後，LÜCY、Numcha 與羊文学也並未離開，而是移至場外與購買周邊的粉絲們一一合照，為今夜劃下完美句點。