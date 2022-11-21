加密貨幣信心遭重擊，全球第二大加密貨幣交易所FTX將聲請破產，不具名的幣圈業者私下告訴CTWANT記者，「台灣有超過30萬投資人受到影響，金額超過新台幣150億元。」截至目前，台灣幣圈業者團體已搭起四個協助受害者平台，並呼籲「勿輕易將個資洩漏給不明管道」。

台灣三大龍頭加密貨幣交易平台幣託集團（BitoGroup）、MaiCoin集團與ACE王牌集團也在18日同步聲明，FTX事件並未對其營運造成衝擊，現已著手討論如何穩定用戶與市場信心，並期待可以降低用戶損失。

這三家交易所已達成共識，包括盡速提出由第三方公正單位認證的資產證明，基於關懷與保護用戶原則，盡快促進相關協會籌備FTX小聚，提供影響用戶之申訴與建議管道。

被形容為幣圈版「龐氏騙局」的主角FTX，由現年30歲的山姆．班克曼-弗里德（簡稱SBF）三年前在巴哈馬所創辦，以提供８％加密貨幣高額定存利息，及承諾不動用客戶資金，加上名人代言加持，吸引台灣在內的幣圈玩家入金，迅速成為僅次於幣安的第二大交易所，SBF成了「幣圈金童」。

然11月2日FTX被媒體披露，疑似將客戶資產不當挪用至SBF所經營的對沖基金「阿拉美達研究」，幣安(Binance)創辦人趙長鵬隨即在推特宣布將出清持有的FTX代幣（FTT)，不料引發擠兌，FTX陷入80億美元資金缺口，幣安一度表達有意收購FTX但又退出，FTX遂於11日向法院聲請破產。由於FTX非金管會核准的設立，因對台灣FTX受害者愛莫能助。

不過，台灣幣圈業者及律師團體已迅速集結，搭起FTX受害者平台提供律師事務所管道，CTWANT記者調查，目前已有四個平台，包括金融科技協會「FTX 黑天鵝事件調查與協助問卷」、「兆信／泰鼎FTX臺灣用戶申報債權意願」、「尚澄／明富法律事務所：FTX交易所團體訴訟行動方案問卷」等。

此外，台灣區塊鏈大學聯盟（TBA）與臺灣金融科技協會（TaiwanFinTech Association）也開啟本次FTX黑天鵝事件受影響用戶的資訊窗口，協助用戶釐清當前情況、翻譯正確訊息，並於幾個較重要時點到來時提醒大家維護權益的方式與管道。

這四大平台及相關幣圈業者初步估計，台灣目前有30多萬投資人遭FTX事件波及，影響資產目前累計已超過150億元。

對此，金管會17日發表聲明，「本次事件的交易平台設在境外，並非相關的商品也是在境外提供」，也就是說「非金管會管轄範圍」，但會持續觀察走向跟國際上相關主管機關的處理方式。

對於台灣不少FTX受災戶集結自救，國內極少數對於區塊鏈有深入研究的果殼律師（林紘宇）告訴CTWANT記者，確實已經接獲不少FTX用戶來尋求該如何解決，其實還是可以「參與破產程序」，來要求FTX在清算公司之後，將剩餘的財產按照比例分配給投資人。

台灣比特幣交易所之一的幣託也發出新聞稿指出，FTX交易所事件導致上萬台灣用戶資產受損，不少用戶來信尋求協助，為協助台灣受災戶共同求償，幣託集團BitoGroup彙整後提供具備有產業經驗的律師事務所，希望能有效協助受災戶，共同向美國法院申報債權或訴訟。

除協助用戶，適時提供幫助與相關資源，期許降低投資人損失，共同跨越熊市，幣託特別提醒，「現階段僅先蒐集意願與基本資訊，請用戶勿輕易將個資洩漏給不明管道。」