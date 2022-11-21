通緝犯沒錢買毒 趁火打劫潛入火場竊電纜 因這動作遭逮 (戴志揚翻攝)

高雄一名男子深夜騎機車紅燈右轉遭警方攔停，盤查期間男子不但神情慌張，還不停盜汗，在員警一番查證後，赫然發現男子係高雄地檢署於11月15日所發布之傷害通緝犯，而且機車腳踏墊上還放著剛偷來的電纜線，後續在置物廂裡還起獲油壓剪、安非他命及吸食器等。警方調查發現，原來男子的電纜線竟是從10月中旬剛發生大火的工廠竊得。全案訊後依傷害通緝、違反毒品危害防制條例及竊盜罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

鼓山分局內惟派出所副所長張政宏、警員柳保裔、王威仁於20日1時許執行快打勤務時，行經鼓山區中華一路與桃子園路口時，發現蘇姓男子（63歲）騎乘機車紅燈右轉，隨即攔下盤查，進而發現蘇男是通緝身分，且機車腳踏墊上還放了兩大捆的電纜，蘇男謊稱在彌陀、岡山地區剪取的，覺得是工廠廢棄品才會動手。

高雄一名通緝犯沒錢買毒，竟趁火打劫潛入火場竊電纜，但勞離過程中卻因這動作露餡遭逮。(戴志揚翻攝)

高雄一名通緝犯沒錢買毒，竟趁火打劫潛入火場竊電纜，但勞離過程中卻因這動作露餡遭逮。(戴志揚翻攝)

員警當場詢問：「你有經過人家的同意嗎？」，蘇男隨即大聲嚷嚷含糊其詞，表示:「就賺個外快而已啊！」。在員警準備將蘇男帶到竊電纜線現場查證時，他才坦承電纜線是剛剛在上個月遭火災的馬卡道路倉庫現場，以油壓剪竊得的，經秤重電纜線重達30.26公斤。員警在現場查扣油壓剪時，還發現蘇男機車置物箱裡還有安非他命2包(兩包總計毛重2.14公克)、吸食器及吸管5支。

高雄一名通緝犯沒錢買毒，竟趁火打劫潛入火場竊電纜遭逮，身上還搜出毒品。(戴志揚翻攝)

初步了解，蘇姓男子待業中，平日在高雄地區四處撿拾回收物維生，當天卻因疏未注意前方號誌才讓通緝身分曝光，並在員警詳細盤查下，讓竊盜行徑及持毒行為皆被警方查獲。鼓山警分局長蔡鴻文表示，主動盤查可疑或違規是警察的本職，也是同仁對維護治安的自我要求。

透過線上巡邏與盤查，除了能直接強化犯罪防制與打擊能量，更是爭取市民對治安執法人員尊重與認同的唯一途徑。鼓山分局將持續動員所有第一線執法同仁，全力提高對各種犯罪類型的線上巡邏查緝能量，全心守護市民的治安與交通安全。警察執法沒有假期，防制與打擊犯罪24小時全年無休。