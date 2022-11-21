不少廣告行銷案會用雙關語吸引民眾注意，一名女網友表示，近日逛夜市發現夜市的出入口招牌寫「超級夜市」，下方英文翻譯為「Super Yes」，讓她直搖頭，將其PO上網引發網友討論，不少人都認為很有創意，當中也有人說「Super Yes只是雙關語，一種行銷用的口號，沒毛病啊」。

原PO日前於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，只見某縣市的夜市出入口，大型霓虹招牌中文寫「超級夜市」，下方英文標註「Super Yes」，令她忍不住說，「這個翻譯我不行」。

圖文吸引1.6萬網友討論，「我覺得很有創意啊」、「明明就很好笑」、「逛Yes」、「最愛逛Yes」、「這個翻譯給100分啊」、「哈哈哈雖然不是正式的英文，但滿可愛」、「我覺得挺有創意的」、「台灣的行銷英文，向來不是翻給外國人看的」。

留言中也有人說，「廣告用語吧！又有雙關諧音譯（意），妳會討論代表有吸引到妳注意，那這個夜市的行銷就成功了」、「上面Night market才是翻譯啊！覺得Super Yes！就是個口號之類的」、「應該是雙關吧！上面的英文就沒毛病啊」。