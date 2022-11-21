小編今天（21）日精選5件不可不知的國內外財經大事。台積電在股神巴菲特及總裁魏哲家加持下，股東人數上周大減3萬2,392人，連續兩周下滑。法人指出，美元走貶，帶動外資回補亞股資產，上周台積電逾千張的股東人數增加11人，持股十張以下的股東則大減31,566人，出現大戶回補，散戶減碼的動作，於籌碼面觀察，對台積電股價有正面幫助。

【1】大戶回頭 散戶減碼 台積電股東周減逾3萬人

統一投顧董事長黎方國指出，台積電獲股神巴菲特加持，美股掛牌的ADR 11月以來大漲33.66％，相對台積電本月上揚24.87％，台積電仍有補漲力道；就股東人數結構觀察，台積電的千張大戶持股人數近一周由1,477人增加至1,488人，增加11人，成為股價步步上揚的動能，預料在地緣政治風險降低及市場買氣逐步歸隊下，台積電可望逐步獲法人買盤加持。

【2】科技巨擘裁員潮 恐釀連鎖反應

美國11月以來逾2萬名科技業員工被裁撤，當中包括臉書母公司Meta、推特和雲端軟體商Salesforce等巨擘。據追蹤科技業裁員的網站Layoffs.fyi統計，今年來逾10萬人被裁。專家擔心科技業大裁員可能對經濟產生連鎖反應。

【3】張忠謀返台 參與APEC成果豐

APEC泰國峰會圓滿落幕，我國領袖代表張忠謀等一行20日返抵國門，總統府21日預計安排APEC領袖返國記者會，由張忠謀親自向國人說明此行成果。張忠謀在國際記者會上對此行表現及成果感到滿意，此次正式雙邊會談包括美、日、星三國領袖外，21位領袖及領袖代表，一半以上他都有見到並交換意見，台灣半導體更是場邊會議及外媒關注話題。

【4】萬五急先鋒 16檔外資認錯回補 氣勢壯

外資11月以來買超台股1,448億元，對台股轉向的兩大理由是美國10月消費者物價指數（CPI）下降、美元走弱，外資匯入下新台幣強勁升值，帶動台股衝至14,669點，從前低計算反彈2,040點。台股本周將挑戰萬五，外資認錯回補股如華新、台積電等為投資人布局參考標的。

【5】16檔跌深股 續吹反攻號

台股上周短線急漲至半年線14,523點附近，稍遇賣壓，震盪難免，但法人認為，隨外資歸隊、量能擴增，盤勢將呈現類股良性輪動表現，以跌深科技股最受資金青睞，台積電（2330）、聯電（2303）等今年以來股價跌幅逾2成，法人上周買超2.03億～196.99億元，續拚反彈順風車。