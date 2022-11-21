九合一大選將在周六（26日）舉行，根據現行規定，新冠肺炎確診者須隔離5天，也就是今起確診的民眾將無法在周六外出投票，指揮中心預估將有5到7萬人受影響，違者最高開罰200萬元，民眾發現違反防疫規定者，可事後向衛生單位檢舉，投票現場不受理，衛福部長薛瑞元表示，領選票及確診都有紀錄，事後追查很容易，切勿以身試法。

但指揮中心指揮官王必勝坦言，如民眾快篩陽性但未就醫通報確診，恐難約束，僅能建議不要外出投票。另外，中選會投票日當天在各投票所設有「防疫專用投票區」，民眾如有發燒等疑似症狀將引導到防疫專用投票區，此做法如同「綠色通道」，讓有症狀的人盡快完成投票，以免影響他人。《中時新聞網》整理相關問題，供民眾參考。

●為何今天（21日）確診就不能投票？天數怎麼計算？

目前新冠肺炎確診者採「5+n」居家照護模式，換言之，11月21至26日投票當天通報為確診者的民眾將無法外出投票，指揮中心估算約有5到7萬人受影響。

「5＋n」為確診者居家照護隔離5天，n為自主健康管理天數0到7天，快篩陰性可提前解除自主健康管理。(指揮中心提供)

●違規怎麼罰？

如果發現確診者違規外出投票，可事後向地方衛生局檢舉，由衛生局做後續查處，經查證屬實可罰新台幣20萬到200萬元。

●快篩陽性卻未通報確診可投票嗎？

指揮中心指揮官王必勝坦言，快篩陽性但未經醫師研判代表還沒確診，很難以法律約束，只能強力建議快篩陽性民眾不要出門投票。

●投票時發燒怎麼辦？

中選會表示，投票當天民眾如有發燒等疑似症狀，將依照防疫動線引導到專用投票區；王必勝指出，有症狀不一定是新冠肺炎，也可能是感冒、流感或其他呼吸道疾病，所以先讓這些人盡快完成投票，避免影響到其他人。

●可在投票所現場檢舉違規嗎？

指揮中心說，不會提供確診者名單給選務單位，也不會在投開票所現場受理「違反隔離規定」的檢舉，以免影響投票秩序。如果發現有確診者違規外出投票，可事後向地方衛生局檢舉。

今起確診者周六將不能投票，違者罰20萬至200萬。(指揮中心提供)

●「5＋n」制度是什麼？

根據防疫規定，「5＋n」為確診者居家照護隔離5天，n為自主健康管理天數0到7天，也就是5天隔離完，若快篩陰性可提前解除自主健康管理，快篩陽性需自主健康管理最多7日，但期間均可外出，必須全程戴口罩，避免出入無法保持社交距離的不特定場所、禁止聚餐，有症狀者禁止搭乘大眾交通運輸工具。