2022卡達世界盃足球賽於本月20日盛大開幕，現場聚集了熱情的民眾替支持的隊伍加油。隨後，也有網友在網路上分享世界盃比賽球場的觀眾席區，讓大家看看現場的設備以及震撼力，但沒想到座位區竟然還設置了大量的小型電視，方便民眾透過螢幕即時觀看賽事，讓不少人看了都大感驚奇。

2022卡達世界盃足球賽開打之前，有網友便在網路上分享現場觀眾席的影片，而影片中，只見諾大的球場設置了滿滿的座位席，但仔細一看會發現座位區旁竟設置了大量的小平板，方便坐在遠方的觀眾能即時關心賽事，即使坐在最後一排也能看得一清二楚，令原PO忍不住表示「本屆世界盃，主辦方頗為用心」。

另外還有網友加碼爆料「這球場還有空調呢，座位那有空調」，讓網友看到後也紛紛留言「土豪就是土豪」、「有錢就是可以為所欲為」、「這不是用心，這是有錢」、「真有錢啊」、「土豪的力量」、「激動起來會不會砸了？」、「有錢就是情商高」、「真豪」、「看完比賽能直接拆走嗎？」、「有錢真的可以為所欲為」、「我天~這錢燒得『豪』無人性」、「豪氣十足，看一眼開幕式，感覺全是金錢的味道」，意外引起網友熱烈討論。

而世界盃足球賽除了開幕式及設備受到網友熱議外，知名足球明星「C羅」克里斯蒂亞諾羅納度（Cristiano Ronaldo）、內馬（Neymar）、梅西（Lionel Messi）和姆巴佩（Kylian Mbappe）等人也將在球場上一戰高下，同樣讓外界相當期待。