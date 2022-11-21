丹麥、突尼西亞將於22日晚間9時小組賽碰頭，這是兩國首次在世界盃交手，20多年前也只踢過友誼賽。另一個值得參考的紀錄是丹麥在世足賽從未輸過非洲球隊（2勝2和），來自北非的「迦太基之鷹」突尼西亞也從沒贏過歐洲球隊（7敗3和）。

突尼西亞一向都是在是小組賽陪榜，他們沒有大球星也缺乏關注，本屆持續朝向16強淘汰賽的目標邁進。後衛雷奇克（Omar Rekik）受傷缺陣，中場史基里（Ellyes Skhiri）上個月臉頰受傷成為「面具俠」仍可出賽。儘管對戰歐洲球隊成績差，突尼西亞對付南美、亞洲球隊的表現其實很不錯，偏偏D組雙雄法國、丹麥都是歐洲球隊。

「童話王國」丹麥上屆止步16強，過去5次打入世界盃，其中4次踢進淘汰賽。同組法國傷兵累累又近況不佳，丹麥本屆抱持更遠大的志向。

丹麥的利多在於沒有傷兵，中後衛克里斯騰森（Andreas Christensen）踝傷不久之前痊癒，原本有傷的前鋒溫德（Jonas Wind）也回復可上陣。中場領袖與全隊支柱艾瑞克森（Christian Eriksen）負責組織進攻，但是整體攻擊力稍嫌不足。丹麥上屆0比0踢平法國、1比1踢平澳洲，這次3隊又被分在同一組，為求晉級，丹麥首戰最好要穩穩進球拿下突尼西亞。