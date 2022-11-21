藝人大S與汪小菲去年宣布離婚，10年婚姻畫下句點，一年來各過各的生活毫無交集，不過近日傳出兩人鬧上法院，據悉是大S指控汪小菲未履行離婚協議，3月起便不再支付生活費，因此向台北地方法院聲請強制執行，如今法院裁准汪小菲部分在台資產將被查封。

根據《鏡週刊》報導，大S告與汪小菲去年宣布離婚後，雙方對近10億家產達成協議，汪小菲必須支付每個月數10萬生活費，不過她與具俊曄結婚後，汪小菲便停止支付這筆費用，讓她告上法院指控違反離婚協議，據悉雙方當時在法院簽字和解離婚，效力等同判決確定，倘若一方違反，另一方即可聲請法院強制執行，這也讓汪小菲經營的S HOTEL等資產，恐面臨遭查封甚至拍賣的局面。

大S傳出已向台北地方法院聲請強制執行，獲准查扣汪小菲在台資產抵償，追討逾500萬元欠款，據悉查封的若是存款，案件確定後，法院會撥款給大S抵償，但若是S HOTEL等不動產或股權，可能就會進行拍賣，不過知情人士指出，汪小菲欠款不到千萬，不至於走到拍賣這一步。

據悉，汪小菲不再支付生活費用，有一說是他認為大S與具俊曄結婚，應該不必再持續支付，也有一說指出因為疫情關係，汪小菲無法即時匯款，並非故意拖欠，雖然雙方親友得知消息後介入協調，卻毫無共識可言。