27歲的女星「元元」吳婕安，擁有一張甜美的清純臉蛋，以及超火辣的魔鬼身材，也因為傻大姐的個性被外界稱為「呆萌女神」，在社群平台上有許多粉絲的追蹤，近來積極經營YouTube頻道的她，力邀好友林莎同框展現誘人曲線，兩人在高級飯店泳池進行比基尼大PK，讓網友紛紛暴動直喊「太香了」。

元元在8月時趁著林莎生日，邀請她到知名飯店度過放鬆的一日，Check-in後兩人馬上前往泳池進行擺拍，由元元打頭陣，脫去白色浴袍，露出穿著白色繞頸比基尼的超兇身材，在泳池池畔擺出性感姿勢，迷濛眼神電翻所有觀眾。

元元林莎比基尼大ＰＫ，馬上吸引萬人觀看。(影片來源/元元 YT)

林莎也不惶多讓，穿上一套純黑色的比基尼，展現成熟的女性魅力，並選擇在泳池中「濕身」入鏡，傲人的體態全放送，胸前的事業線完美展現在觀眾眼前，她撥弄秀髮直喊「好熱」，風情萬種的氣場讓觀眾直呼太辣。

影片在18日上傳之後，立刻湧入萬人點閱觀看，難以在2人美照之間抉擇的網友紛紛留言表示「感謝元元和莎，又為我提供了很精彩的1集」、「這選擇根本就是天人交戰」、「太困難了！投林莎1票，笑容真的太甜太自然～」、「這集太香了，私心投給林莎1票！」、「投元元1票太可愛」、「兩位都是國色天香，但我選元元，因為短髮實在太讚了」、「投林莎1票，根本藝術品」、「兩個合體真的太猛了，都好喜歡」。