一名山友在臉書踢爆，19日晚間目擊多名遊客疑似在合歡東峰三角點砍高山杜鵑生火，警方調查後，認定6名外國籍與3名台籍遊客涉嫌在合歡東峰生火，是否砍杜鵑仍待釐清，但在山上生火部分將依違反森林法移送法辦。消息曝光後，不少網友也氣憤喊罵，「沒水準至極」。

警方指出，19日晚間接獲民眾報案，稱有外國遊客於合歡東峰紮營生火，且營地旁的高山杜鵑樹枝有被砍的跡象，懷疑遊客砍枝生火，遂通報警方。

員警獲報後趕抵現場，於現場發現9名遊客於該處紮營，分別為6名外國籍及3名台籍，9人初步供稱是到合歡東峰看日出，由於天氣冷才撿樹枝生火，否認砍高山杜鵑，但在合歡東峰生火行為已違法，警方訊後將依違反森林法移送法辦，後續將再釐清是否有砍高山杜鵑一事。

目擊此案發生的山友也在臉書社團《合歡山系(台14、台8、台7甲)路況氣候雪況星況分享》發文，表示仍不知道是誰砍了高山杜鵑，但此行為真的非常誇張，不少網友也在留言區喊罵，「砍杜鵑也太惡劣」、「沒水準至極」、「應當重罰」、「哪一國的那麼沒水準？」、「可惡的外國人」、「禁止再度入台」。