高雄一名養生館按摩師，替一名OL小美刮痧及拔罐時，竟趁著體她大腿刮痧時自慰，竟在一旁自己「尻槍」，並射精在小美的臀部。小美驚覺異常臀部有一股突然的溫熱感及男性精液異味，立刻收集內褲後向警方報警，果然採集到按摩師檢體，未料按摩師卻宣稱是上班前夢遺沾到手，地官認為按摩師鬼扯不予採信，判決按摩師1年徒刑。

根據判決書，一名OL小美指控，她在110年4月27日當天下班約21時許到高雄市某家「養生館」按摩，當天因為想進行刮痧和拔罐，就由按摩師進行服務，在三樓按摩的房間，按摩師幫她刮痧大腿外側時，要求她把外褲脫掉，後續他用掌部幫她按摩臀部穴道時，突然感覺到有異樣，當時頻率不對勁，臀部上面有突然的溫熱感，而且按摩師突然用熱毛巾蓋住她整個臀部，後來小美趁按摩師走出去，立刻檢查她的褲子，當場聞到男性精液的味道，覺得不對勁，才直接報警

按摩師辯稱，她當天確實曾替小美按摩，但絕對沒有猥褻，還表示：「按摩、拔罐時要用精油，精油是按壓式，我都是先按在手上，所以精油是溫溫的，那次可能是按太大力不小心噴濺到小美內褲。而且當天早上上班前我有夢遺，沒換內褲，可能是我的手碰到精液，精子細胞在我手上，我按摩的時候沾到。」

但小美卻指証，按摩師替她拉筋過程中，感覺到按摩師「生殖器有硬度」、「看到被告下體鼓起」。法官審理後認定，按摩師提供刮痧、拔罐、按摩服務時對之有類似醫療上之照護關係，竟罔顧小美對其信任，要求女方褪下外褲，趁女方趴躺之機會，於按摩臀部時射精於上而為猥褻行為，顯然欠缺對於他人身體及性自主權應予尊重之觀念，造成小美身心受創，且迄今未有所彌補賠償，仍矢口否認犯案，判一年徒刑。