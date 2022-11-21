本周美國人將迎來感恩節，但對於這個應該是爛透了的2022年，美國投資人並沒有太多值得感恩之處，而世界其他地區的投資人應該也是心有戚戚焉。

今年以來，標普500指數已經大跌17%、仍然深陷熊市的那斯達克指數今年來暴跌近30%、加密貨幣崩盤、AMC和Bed Bath & Beyond 等迷因股潰不成軍，而房地產市場也開始拉警報，在感恩節即將到來之際，不管是市場和經濟都沒有太多值得慶祝的地方。

BBH首席投資策略師Scott Clemons表示，2022年給了我們一計當頭棒喝，波動是金融市場的「特徵」，而非「出錯」（bug）。從2020年到2021年，我們享受了上行的波動，而2022年則提醒我們「上漲的，有時也會下跌」。

但感恩節應該是一個happy time，或許我們該把目光放在今年市場的一些亮點上。

華爾街常言道「某處總會有牛市」。今年也是如此。受惠於原油價格飆漲提振營收和獲利，石油股成為今年的大贏家。

標普能源精選SPDR ETF基金今年來大漲近65%。獲巴菲特旗下波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）大力投資的西方石油公司（Occidental Petroleum）今年飆漲逾一倍，在標普500指數成分股中傲視群雄。雪佛龍（Chevron）今年來飆升約55%，成為道瓊指數成分股中表現最佳的個股。

此外，許多大型石油公司透過提高股利給投資人發放更多紅包。基金管理公司Janus Henderson在最近報告中指出，能源價格飆升帶動股利大幅提高，石油公司分給股東的獲利創下記錄。第三季能源股發放的股利增加7%，總額逼近4,160億美元，約九成的石油公司不是提高股利就是維持不變，有些能源公司則選擇發放一次性的特別股利。

這可能讓那些想要對石油公司開徵暴利稅的官員政要們更加困擾，但至少就目前而言，能源股投資人還是能順利收割他們的投資回報。